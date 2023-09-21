Мария Усова: За год облдумой принимались социально значимые для людей законы

"Впереди гораздо больше. Каждый выезд в округ это новые чаяния людей, наказы избирателей. Всегда открыта для них и продолжу работать в интересах своих избирателей"

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова подвела итоги первого года работы Саратовской облдумы VII созыва:

- Сегодня ровно год с начала работы седьмого созыва областной Думы. За этот период проделана не только большая работа в плане законотворчества, когда депутатами «Единой России» разрабатывались и принимались важные для людей, социально значимые законы. Многое сделано и в моём избирательном округе.

Удавалось оперативно реагировать на запросы людей, решать жилищные и бытовые вопросы, принимать участие в организации летнего досуга детей и молодёжного велопробега, помочь подготовиться к школе ребятам из малообеспеченных семей в нашей области и подшефного Сватовского района ЛНР. Мы контролировали ремонт учреждений образования и культуры в рамках региональных программ - их приведение в порядок это часть Народной программы «Единой России». Это далеко не полный список того, чем запомнился первый год работы.

Но впереди гораздо больше. Каждый выезд в округ это новые чаяния людей, наказы избирателей. Всегда открыта для них и продолжу работать в интересах своих избирателей.