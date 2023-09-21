Саратовстат представил данные о миграции населения за 2023 год

Саратовстат подсчитал и представил сведения о миграции населения Саратовской области за январь-июль 2023 года.

За первые полгода 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Саратовской области миграционная убыль населения снизилась в 4,7 раза.

Число прибывших мигрантов составило 26677 человек (в том числе 13965 человек прибыли из-за пределов региона). Число выбывших – 28048 человек (в том числе 15336 человек переселились из региона).

Коэффициент миграционной убыли населения в расчете на 10 тысяч жителей составил 9,8. В период за январь-июль 2022 года это значение было равно 45,9.

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