Врач Ольга Рыбочка из Вольска была удостоена высокой награды

Ольга Евгеньевна Рыбочка

Заместитель главврача Вольской районной больницы Ольга Рыбочка удостоилась звания заслуженного врача РФ. Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.

- От лица всех вольчан поздравляю заместителя главврача Вольской районной больницы Ольгу Евгеньевну Рыбочка. Благодарю за неоценимый вклад в здравоохранение нашего района. Её профессионализм и отличная работа уже много лет помогает многим людям. Искренне надеюсь, что её достижения будут примером для молодых врачей, как образец верности профессии и человеколюбия, - пишет в своем телеграмм-канале глава Вольского района, Андрей Татарин.

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