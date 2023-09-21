В Саратове продолжаются работы по обновлению дорог

На 2-ой Садовой ремонтируют тротуары (Фото: администрация Саратова)

В Октябрьском районе начались работы по ремонту тротуаров на улице 2-я Садовая. Об этом сегодня, 21 сентября, информирует администрация Саратова.

Организация подрядчиков ООО «Благоустройство» в рамках заключенного договора начала работу по обновлению дорожного полотна на пешеходных дорожках по улице 2-я Садовая, на участке между зданием 129К и 129Б.

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