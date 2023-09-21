ПРОХОДНАЯ. ОНА – МОЯ!

ФосАгро

Все друзья и близкие Софьи Белкиной знают – порой она спит до обеда. Имя Соня тут не при чём. У выпускницы Поволжского колледжа технологий и менеджмента законный отсыпной после ночной смены на предприятии. Софья проходит ученическую практику в Балаковском филиале АО «Апатит» (Группа ФосАгро).

Завод для роста

В октябре у Софьи итоговый экзамен и здравствуй, трудовая жизнь! «Можно сказать, моя мечта сбылась, - признаётся девушка. В школе я любила химию, поэтому поступила в профильный техникум. А уже там подробно узнала о компании «ФосАгро», была на практике на местном предприятии компании и решила, что буду стараться попасть работать туда. После защиты диплома прохожу практику - тружусь лаборантом на производстве фосфорной кислоты. Очень интересно. Вижу, что мои знания и старания востребованы».

Софья будет совмещать работу в заводском Центре аналитики и контроля качества с учёбой в ВУЗе. Впереди пора роста и развития – Компания поможет.

По пути в будущее

Ведущие производители минеральных удобрений заинтересованы в перспективных кадрах. Сейчас Балаковский филиал АО «Апатит» компании ФосАгро проживает времена, которые войдут в историю. На третий виток вышла масштабная инвестиционная программа: повышается производительность действующих линий, строятся новые подразделения. Спустя почти полвека завод практически возводится заново и ему нужны крепкие специалисты. А потому, предприятие много лет тесно сотрудничает со всеми профильными колледжами и техникумами города. В Поволжском колледже технологий и менеджмента, к примеру, в ближайшем будущем отдадут целый этаж под лаборатории и классы, где будут готовить будущих аппаратчиков и лаборантов непосредственно для работы в Балаковском филиале ФосАгро. Помещение оборудуют при финансовом участии компании.

В средне-специальных учебных заведениях эти планы приветствуют. Преподавателям работается плодотворнее, когда знают, что выпускники применят знания и станут настоящими профессионалами – семена разумного прорастут! Сотрудничество предприятия и колледжей за годы сотрудничества трансформировалось в нечто большее, чем обучение студентов и прохождение практики на заводе. Компания «ФосАгро» и, в частности, Балаковский филиал, приобщают ребят к своим ценностям. Формы поддержки интереса разные: от экскурсий на предприятие, до заключения стипендиальных договоров с лучшими студентами.

Сотрудничество «ФосАгро» и её производственной площадки в Балаково с колледжами и техникумами отметила и заместитель министра образования Саратовской области, начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева: «Это тот случай, когда все формы практического обучения, трудоустройства и наставничества работают в максимально продуктивном формате», — сказала заместитель министра. Слова подтверждаются статистикой: молодые работники всё чаще для прохождения практики выбирают Балаковский филиал компании ФосАгро. В 2019 году на заводе было около 60 практикантов из Поволжского колледжа, а в 2022-м уже 150. В текущем году их уже порядка 200. Для большинства из этих ребят заводская проходная становится родной.