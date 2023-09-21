Павел Мигачев: важно, чтобы люди покупали не коробку, а жилье с комфортной городской средой

Мигачев: по 19 многоквартирным домам заключены досудебные соглашения. Застройщики пошли нам навстречу. Фото: Евгений Бадиков

Сегодня, 21 сентября, состоялся брифинг зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали министр информации региона Александр Колоколов и министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов.

По словам Павла Мигачева, в городе «закончилось время ухищрений и личных договоров», что означает переход на путь комплексной застройки. Новые многоквартирные дома будут возводится с необходимой социальной инфраструктурой - школами, больницами, детскими садами.

— По 19 многоквартирным домам заключены досудебные соглашения. Застройщики пошли нам навстречу. Для достройки домов они взяли на себя обязательство построить соцобъекты рядом за свой счет. У нас было поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернатора Романа Бусаргина запретить точечные застройки, поскольку зачастую нет возможности возводить рядом объекты необходимой социальной инфраструктуры. При этом еще по 36 возведенным домам продолжаются суды, — объяснил Мигачев

Досудебные соглашения заключили компании: по 7 домам – «Кронверк», 2 дома – «Дубль Л-Риэлт», 1 дом – «ЖК Система», 2 дома – «СЗ Скрипка Девелопмент», 1 дом – «ФораМонолит», 6 домов – «СК Новый век»..

В итоге рядом с домами, застройщики которых согласились с новыми требованиями, появятся две прогимназии на 400 мест, шесть детсадов на 695 мест и две школы на 1 400 мест.

— Микрорайоны должны быть обеспечены разной транспортной и социальной инфраструктурой. Для нас приоритет – это люди. Важно, чтобы люди покупали не коробку, а жилье с комфортной городской средой, — подчеркнул зампред.