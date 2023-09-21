Панков: Ограничение экспорта бензина и дизтоплива защитит интересы наших аграриев

"Ограничение экспорта стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке. И поможет защитить наших аграриев и стратегическую отрасль – сельское хозяйство"

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил важность введения временных ограничений на экспорт бензина и дизтоплива.

«Государство защищает интересы российских потребителей. Вводятся временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Отмечу, вчера в Госдуме во время национального доклада о реализации госпрограммы агропромышленного комплекса Володин поднял вопрос о постоянном росте цен на ГСМ.

Недавно проехал все районы своего округа. Фермеры говорили, что рады бы купить дизтопливо даже по завышенным ценам. Но нужного объема найти не могли. Что, конечно, негативно сказалось на уборочной и на посевной озимых культур.

Ограничение экспорта стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке. И поможет защитить наших аграриев и стратегическую отрасль – сельское хозяйство», - пишет Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что сегодня принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива.