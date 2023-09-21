59% жителей ПФО хотели бы заняться частным бизнесом

Более половины жителей Приволжского федерального округа готовы заняться предпринимательством. Основными преимуществами предпринимательства респонденты считают самостоятельное достижение целей и возможность превратить хобби в успешный бизнес. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

59% опрошенных заявили о готовности заняться частным предпринимательством (определенно да 25%, скорее да 34%). Не хотели бы заниматься бизнесом 21% (скорее нет 16%, определенно нет 5%). В настоящий момент бизнесом занимаются 6%. Еще 4% были предпринимателями раньше.

43% считают благоприятными условия для ведения частного бизнеса в своем регионе (скорее да 35%, определенно да 8%). При этом 36% назвали условия для ведения бизнеса в ПФО неблагоприятными (скорее нет 25%, определенно нет 11%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

32% жителей ПФО готовы открыть бизнес в своем регионе в ближайшие год-два (скорее да 25%, определенно да 7%). Однако 47% не готовы к этому (скорее нет 26%, определенно нет 21%). Еще 20% затруднились с ответом.

Готовность открыть бизнес в другом регионе у жителей округа ниже, чем в своем. В другом регионе готовы стать предпринимателями в ближайшие год-два 14% (скорее да 12%, определенно да 2%). Не готовы 66% (скорее нет 33%, определенно нет 33%).

«Популярность предпринимательства в нашей стране растет, возможность реализовать себя в бизнесе есть у каждого. Сейчас для развития собственного бизнеса в России есть хорошие возможности, и многие ими пользуются, запуская новые проекты в сфере розничной торговли, логистики и других отраслях», — комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Отвечая на открытый вопрос об основных плюсах предпринимательства (можно было давать более одного варианта ответа), 58% назвали самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес, 50% - ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать, 33% - больший доход, чем при найме на работу, 19% - свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. По мнению 9%, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса индивидуального предпринимательства (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители ПФО отмечали высокую ответственность, риск принять неправильное управленческое решение (54%), отвечаешь своим имуществом по своим обязательствам и необходимость самому искать клиентов, работать над привлечением (по 28%). Необходимость отдавать часть дохода государству отметили 27%, постоянно работать без выходных и отпуска отметили 25%, регулярно сдавать отчетность (22%), отсутствие больничных, ДМС и прочих преимуществ работы в найме обозначили 21% жителей округа. Доступность кредитования 5%, меньшие доходы, чем при работе в найме, назвали 3%,

«Мы видим, что у наших соотечественников сложились определенные стереотипы о предпринимательстве, и не все готовы выйти за рамки привычных клише о том, в каких сферах можно развивать собственный бизнес. При этом, например, профессия страхового агента, в которой человек сам определяет свой режим работы, а уровень дохода зависит только от собственной инициативы, дает возможность попробовать себя не предпринимательской стезе. Причем, при помощи крупной компании, которая обеспечивает актуальную продуктовую линейку, методологическую и организационную поддержку», - говорит Юлия Шабанова, член правления ПАО СК «Росгосстрах». — Многие наши агенты со временем обретают статус индивидуальных предпринимателей, а некоторые даже открывают собственные офисы продаж по франшизе и становятся полноценными партнерами компании. Сейчас у нас уже более 30 франчайзинговых офисов по всей стране».

Среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, 7% выбрали рестораны, кафе, общепит, по 6% - торговля параллельный импорт из стран СНГ, производство товаров повседневного спроса, а также строительство и ремонт, 5% - ИТ- направление, по 4% - онлайн и оффлайн образование, гостиничный бизнес, сдача квартир посуточно, услуги туризма, производство и продажа одежды, салоны красоты.25% заявили, что вообще не хотели бы открывать никакое дело.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.