«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей на ул. Астраханская

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» завершил модернизацию магистральной теплотрассы и выполнил благоустройство на улице Астраханская. Работы проводились по соглашению о партнерстве на 2023-2024 годы, заключенном между энергокомпанией и городской администрацией. Для повышения надежности теплоснабжения города «Т Плюс» за два года вложит в перекладку изношенных сетей 3,3 млрд рублей. В этом году энергетиками проводилась реконструкция коммуникаций на 10 участках, практически на всех объектах работы уже завершены.

Так, улица Астраханская открыта для движения транспорта.

Реконструкция трубопроводов велась на участках от ул. 2-я Садовая до ул. Станционная и ул. Станционная до ул. Дегтярная. Энергетики заменили порядка 2 км коммуникаций, выполнили полную замену строительной части канала, смонтировали 11 тепловых камер.

Трубы оснащены современной изоляцией из пенополиуретана и системой датчиков контроля увлажнения изоляции, для оперативного определения мест возможных утечек в дальнейшем. Чтобы исключить попадание в трассу дождевой и талой воды, а также предотвратить ее подтопление сторонними коммуникациями, швы плит перекрытия канала теплотрассы обработаны специальным герметизирующим материалом. Это значительно увеличивает срок службы новых труб.

Изношенные теплосети – основная причина порывов и приостановки подачи теплоресурса в дома саратовцев. На ул. Астраханская износ трубопроводов составлял порядка 90%, поэтому этот участок был включен в план реконструкции текущего года по соглашению с администрацией Саратова.

В течение всего периода модернизации жители получали горячую воду по временной схеме. Сейчас горячее водоснабжение подается уже по новым трубам, которые прослужат более 30 лет.