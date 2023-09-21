Лаборатория Россельхознадзора провела свыше 38 тысяч диагностических исследований

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За 8 месяцев 2023 года в диагностический отдел Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 23 122 пробы биологического материала от животных и птиц. Специалистами отдела проведено 38 375 исследований, из них:

Материалы для проведения лабораторно-диагностических исследований были доставлены с территории Саратовской и Пензенской областей.

В результате проведенных испытаний получено 534 положительных результата.

Из указанного числа 7 489 исследований проведено в рамках исполнения государственного задания. Образцы проверены на африканскую чуму свиней, лейкоз КРС, САП, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей, инфекционный ларинготрахеит, ССЯ-76, грипп птиц, болезнь Ньюкасла, бруцеллез животных, орнитоз и др. Получено 136 положительных результатов на бруцеллез МРС, болезнь Ньюкасла, классическую чуму свиней (КЧС) и др.

Остальные 30 886 исследований выполнены по обращениям заказчиков. Получено 399 положительных результатов на инфекционный синовит птиц, бруцеллез и др.

Сведения обо всех выявлениях заболеваний или низкого иммунитета к возбудителям инфекций животных и птиц внесены в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста» и доведены до заказчиков испытаний.