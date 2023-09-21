Количество случаев заболевания энтеровирусом в Саратовской области пошло на спад

В Саратовской области снижается количество новых выявленных случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Об этом сегодня, 21 сентября, на брифинге заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, с начала года в регионе зарегистрировали 530 случаев энтеровирусной инфекции, в числе которых 502 – дети. Наибольшее количество заболевания выявлено в Энгельсе - 310 человек. На территории района, в связи с этим вводились временные ограничения. Лидером по заболеваемости также является Саратов – 169 человек.

Костин обратил внимание, что в Энгельсе заболевших стало меньше, а в Саратове наоборот.

С начала этого года зарегистрировано 460 случаев энтеровирусного менингита. С различными видами такого заболевания в инфекционную больницу поступило всего 897 человек. Вчера в медицинском учреждении находилось 158 пациентов, из которых 137 – дети. Однако министр добавил, что выписываются больше, чем поступают.

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