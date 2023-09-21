В Саратовской области будет выделено 3 миллиона рублей на вакцины от COVID-19

На традиционном брифинге министр здравоохранения Олег Костин заявил, что сегодня на стационарном лечении в клиниках Саратовской области остаются 32 пациента с COVID-19.

- Все мы знаем, что в России в некоторых регионах начался подъем ковида. Это, например, Москва. Сейчас появился новый штамм. Он имеет более сильную заразность, но тяжелых случаев не наблюдается. Будем надеяться, что Саратовскую область это затронет меньше, - сообщил он.

По данным министерства на стационарном лечении находятся 32 пациента с подтвержденным ковидом; из них: 30 человек с пневмонией, 4 - на кислородной поддержке. На амбулаторном лечении числятся 1181 человек. Для приема больных COVID-19 в области развернуты 40 инфекционных коек, свободны – 8.

Олег Костин уточнил, что из бюджета области будет выделено 3 млн рублей на закупку вакцины от ковида, но такой массовой вакцинации, как было во время эпидемии, в регионе нашем не предусмотрено.

За последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания.

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