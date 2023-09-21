Смертельное ДТП: под Саратовом столкнулись «Лада Ларгус» и фура «Скания»

Сегодня, 21 сентября, в Федоровском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, «Лада Ларгус» и фура «Скания» столкнулись в 12:20 вблизи поселка Плес.

По информации начальника Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина, погиб один человек из легковушки, шестеро пострадали. Пострадавшим оказывается медпомощь с последующей госпитализацией.

- На месте работают все экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются, - уточнил Юрин. На месте работают все экстренные службы.

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