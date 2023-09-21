Саратовец купил сим карту с чужим онлайн банком и потратил с него деньги

В полицию обратился 44-летний житель Вольска с заявлением о том, что с его карты пропало 240 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Оказалось, что 39-летний житель Энгельса купил новую сим-карту, скачал приложение одного из маркетплейсов и увидел, что к новому номеру телефона привязана чья-то банковская карта. Он решил воспользоваться этим и стал тратить деньги с карты на покупки на различных маркетплейсах. К моменту, когда владелец карты обратился в полицию, мужчина успел потратить более 240 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Вскоре они и задержали подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

- Нужно быть осторожнее при смене номера. Отвязывать старый номер от всех банковских карт, платежных сервисов и социальных сетей, - прокомментировали в полиции.

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