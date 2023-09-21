В Саратове заботятся о сохранении каштанов

В Саратове проводятся мероприятия, направленные на сохранения зеленых насаждений, в частности, каштанов. Об этом 20 сентября сообщила мэрия города.

Каштан часто страдает от наличия паразитов, особенно моли Минер. Признаком заражения является ярко-рыжая листва, потому как насекомое сразу поедает все зеленое и тем самым, провоцирует болезнь дерева: оно слабеет и в скором времени высыхает.

Итак, чтобы предотвратить гибель каштанового дерева, была организована работа по сбору листвы под кронами.

- По словам специалистов управления, это поможет в борьбе с минирующей молью, личинки которой зимуют в листве, - комментирует администрация.

Соответствующая деятельность будет продолжена в течение всего сезона листопада.

Планируется также обработка специальными препаратами уже с нового сезона цветения.

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