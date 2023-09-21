Представлен новый руководитель Росгвардии в Саратовской области

Роман Бусаргин провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Сергеем Просяником

Губернатор Роман Бусаргин провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Сергеем Просяником. В ходе встречи был представлен новый руководитель управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области - полковник полиции Геннадий Юдин. Об этом сегодня, 21 сентября сообщает Правительство области.

Глава региона поздравил Геннадия Юрьевича с назначением на должность и отметил, что между Правительством региона и ведомством налажено плодотворное и эффективное сотрудничество.

Полковник полиции Геннадий Юрьевич Юдин родился 20 октября 1970 года в г. Ставрополе. Службу в правоохранительных органах начал в 1995 году в должности милиционера охранно-конвойной службы при УВД Ставропольского края, проходил службу на руководящих должностях Главного управления МВД России по Южному Федеральному округу. В сентябре 2020 года был назначен заместителем начальника Управления – начальником центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Воронежской области. Имеет государственные и ведомственные награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медаль Защитник Чеченской Республики и медаль «За отличие в охране общественного порядка».

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