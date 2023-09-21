«Перекличка перинатальных центров – роддом Энгельсской городской клинической больницы № 1 в десятке лучших»

фото: ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»

С 8 по 11 сентября в городе Сочи проходил XVI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». В рамках мероприятия проводилась ежегодная «Перекличка перинатальных центров»

Перекличка перинатальных центров на сегодняшний день имеет статус единственного в стране профессионального рейтинга учреждений родовспоможения 3-го уровня, который проходит под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. В ходе составления рейтинга оцениваются показатели деятельности учреждения (число родов, уровень преждевременных родов, показатель перинатальной смертности и перинатальная смертность среди недоношенных, удельный вес оперативного родовспоможении и эффективность кесарева сечения, многие другие профессиональные показатели), а также учитываются демографические данные региона. Результатом является комплексный показатель в баллах, в соответствии с которым и происходит распределение учреждений в рейтинге.

Перинатальный центр ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1» занял 5-е месте в рейтинге перинатальных центров страны! Учреждение второй год участвует в профессиональном рейтинге и второй год подряд входит в 10-ку лучших перинатальных центров страны.

Перинатальный центр представляет собой структурное подразделение для оказания высококвалифицированной акушерско-гинекологической и неонатологической помощи III уровня, оказывающее весь объём медицинских услуг по указанным направлениям, и является «якорным» учреждением родовспоможения для районов Левобережья.

Эффективная работа Перинатального центра ГАУЗ «ЭГКБ №1» вносит свой вклад в улучшение демографических показателей нашего региона. По итогам 7 месяцев текущего года показатель младенческой смертности в Саратовской области составил 2,9 случая на 1000 родившихся живыми. На данный момент наш регион входит в тройку лидеров среди регионов ПФО -3 место, и в первую десятку среди субъектов РФ – 7 место (ПФО – 3,9‰, РФ – 4,1‰).