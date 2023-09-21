В Саратове на полдня отключат светофоры

В Саратове отключат светофоры (фото: архив КП)

Сегодня, 21 сентября, по причине проведения технических мероприятий, временно деактивируется работа светофорных объектов. Об этом сообщает мэрия Саратова.

Ограничение будет действовать с 11.00 и до 16.00 по адресам:

Улица Большая Казачья на пересечении с:

— ул. им. Разина С.Т.

— ул. Университетская

— ул. Астраханская

— ул. им. Рахова

— ул. им. Чапаева

— ул. Вольская

— ул. им. Горького;

И улица им. Чапаева В.И. на пересечении с:

— ул. им. Сакко и Ваецетти

— пр. им. Петра Столыпина

— ул. Белоглинская

— ул. Бахметьевская

— ул. Рабочая

— ул. им. Мичурина

— ул. Советская

— ул. им. Кутякова

— ул. им. Зарубина

Администрация города при нахождении на этих участках просит не забывать соблюдать ПДД и быть осторожнее.

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