В Саратове на полдня отключат светофоры

В Саратове отключат светофоры (фото: архив КП)
Сегодня, 21 сентября, по причине проведения технических мероприятий, временно деактивируется работа светофорных объектов. Об этом сообщает мэрия Саратова.
Ограничение будет действовать с 11.00 и до 16.00 по адресам:
Улица Большая Казачья на пересечении с:
— ул. им. Разина С.Т.
— ул. Университетская
— ул. Астраханская
— ул. им. Рахова
— ул. им. Чапаева
— ул. Вольская
— ул. им. Горького;
И улица им. Чапаева В.И. на пересечении с:
— ул. им. Сакко и Ваецетти
— пр. им. Петра Столыпина
— ул. Белоглинская
— ул. Бахметьевская
— ул. Рабочая
— ул. им. Мичурина
— ул. Советская
— ул. им. Кутякова
— ул. им. Зарубина
Администрация города при нахождении на этих участках просит не забывать соблюдать ПДД и быть осторожнее.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.