Саратовским бойцам 94-го полка отправили мотоциклы для перевозки раненых (фото: «Твои Герои, Саратов! ZOV»)

О том, что в 94 полк отправляется долгожданная помощь, сообщили сегодня в телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Информационный ресурс Героя России Александра Янкловича сообщает, что бойцы просили привезти им средства передвижения для перевозки раненых. На просьбу откликнулся город Пугачёв – фермер Юрий Шиндин и его единомышленники. Специально трансфомированные мотоциклы уже отправились в 94 полк.

- Пусть будет меньше раненых, пусть будет больше таких людей, как наши друзья из Пугачёва!, - написали в телеграм-канале.

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