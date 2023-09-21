На родниках Кумысной поляны в Саратове появились информационные таблички

На родниках Кумысной поляны появились информационные таблички о составе воды (Фото: "МинИнформ64 Z"

В Саратове на родниках Кумысной поляны появились информационные таблички о составе воды. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии области.

На благоустроенных в этом году родниках Кумысной поляны появились таблички с качественным составом воды. Речь идет о роднике «Солдатский», расположенном вблизи дома № 200 по улице Шелковичной в Саратове, который благоустроили за счет областного бюджета и роднике «Кленовый», на территории парка отдыха Ударник, благоустроенном за счет спонсоров.

В июле отобрали пробы воды для анализа в специализированной лаборатории по таким показателям как жесткость общая, нитраты, хлориды, сульфаты, железо и мутность.

Данные показатели воды, после ее изучения на качество, разместили на информационном щите у каждого из родников, а также на сайте министерства в разделе информация.

-Вода всех родников находится в первом водоносном горизонте, который пролегает от поверхности земли на расстоянии от одного до пяти метров, во время дождей и паводков в воду могут попадать бактерии с поверхности земли, поэтому родниковая вода требует обязательного кипячения, особенно после сильных осадков, - напомнил саратовцам министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

- На территории Кумысной поляны расположено 25 родников, из них 16 уже обустроены, в планах обустроить все, - добавил Константин Доронин – В следующем году мы приступим к благоустройству родника, расположенного в Корольковом саду.

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