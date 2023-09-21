Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии МСП и его месте в структурной перестройке экономики

Российская экономика справляется с вызовами значительно лучше всех официальных прогнозов. В настоящий момент Правительство завершает работу над основными бюджетными корректировками. Согласно им, прирост валового внутреннего продукта составит в текущем году 2,8%, что более чем в 2 раза превышает данные апрельского прогноза Минэкономразвития. Более позитивные оценки даются также на следующий год и трехлетку до 2026 года.

Увеличение частных инвестиций и переход от количественного к качественному росту сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) составят основу будущего подъема ВВП России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, двузначный рост инвестиций — это важный показатель эффективности системной работы по перезапуску инвестиционного цикла. Он дает основание рассчитывать на высокие темпы роста в этом году и в следующем, отметил Решетников.

О перспективах развития малого и среднего предпринимательства и его месте в структурной перестройке экономики рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Малое предпринимательство является исключительно важным субъектом экономической деятельности страны. В России для стимулирования малого бизнеса создана особая инфраструктура — индустриальные парки, гарантийные фонды, микрофинансовые организации, региональные центры поддержки экспорта, инжиниринговые центры. При открытии бизнеса есть возможность получить денежную субсидию. Именно малый бизнес выступает драйвером развития экономики во всех отраслях.

Экономическая активность в стране продолжает возрастать. Внешний спрос все больше замещается внутренним, не только за счет государственного сектора, но и за счет восстановления потребительской активности. Потребители отмечают улучшение ожиданий касательно экономической ситуации в стране и перспектив личного материального положения.

С учетом накопленного потенциала переход от сберегательной модели поведения к потребительской может привести к опережению спроса на фоне восстановления предложения. Российский бизнес активно адаптируется к новым условиям, при этом темпы роста кредитования корпоративного сектора остаются высокими.

Многие российские компании, в частности субъекты малого и среднего предпринимательства, смогли переориентироваться на аналоги санкционных товаров либо наладить параллельный импорт. Расширение предложения на рынке, преодоление торгово-логистических ограничений и рост объемов промышленного производства — ключевые направления государственной поддержки.

На фоне положительной динамики экономики в конце 2022 года и в первые месяцы 2023 года Минэкономразвития улучшил прогноз социально-экономического развития РФ в сторону улучшения, в сторону повышения был пересмотрен уровень роста реальных доходов населения. В 2023 году экономика пришла в состояние баланса между постепенно восстанавливающимся спросом и адаптирующимся предложением.

В числе основных трендов в сегменте малого и среднего предпринимательства отмечается рост численности МСП и занятых в данной сфере. По данным ФНС, на середину августа насчитывается уже более 6 млн юрлиц и ИП (на конец 2022 года — 5,97 млн), численность занятых в МСП-сфере — почти 30 млн человек. Перспективными для малого и среднего бизнеса сейчас являются импортозамещающее производство и высокотехнологичная сфера.

Именно им государство и уделяет особое внимание в части поддержки. Для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания всесторонней помощи и поддержки российским предпринимателям принят и действует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого оказывается поддержка самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям, растущим субъектам МСП, нацеленным на дальнейшее развитие.

Механизм нацпроекта устроен так, чтобы каждый из данных субъектов мог получить меры поддержки и услуги, которые необходимы на определённой стадии развития бизнеса. Данный проект эффективно реализуется как на федеральном, так и на местных уровнях. Но учитывая тот факт, что санкционное давление на Россию не прекращается, субъекты МСП и дальше будут нуждаться в поддержке со стороны государства», – считает эксперт ПИУ РАНХиГС.