Панков: Передача важнейших коммуникаций в собственность города будет верным решением

Правительству области надо брать ответственность на себя и заканчивать эксперименты с концессионерами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прав, говоря о том, что областной власти нужно брать на себя ответственность за важные для людей решения. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Передача важнейших коммуникаций в собственность города будет верным решением. К работе КВС у жителей Саратова множество нареканий. Люди по много дней сидят без воды. Частые аварии на трубопроводах. Некоторые трубы повторно ремонтируют каждый месяц, перекрывая при этом улицы.

Володин прав, говоря о том, что областной власти нужно брать на себя ответственность за важные для людей решения.

Это касается и других сфер. В частности, работы Минстроя и иных областных структур. Собственные проекты у области практически отсутствуют. Строительство объектов идёт за счёт средств федерального бюджета. И тут Минстрой показывает слабую дисциплину: объекты вовремя не сдаются; представителя Минстроя не выезжают на объекты и не знают, что там происходит; на объекты выходят организации, которые из года в год срывают сроки сдачи и имеют нарекания к качеству работ; выдаются разрешения на строительство там, где в разы перегружена социальная сфера.

Отсутствуют областные надбавки к зарплатам врачей и учителей. Много нареканий к содержанию парков и скверов, построенных по федеральным проектам. Это те сферы, где нужно усилить работу и отвечать перед людьми», - пишет Николай Панков.

Ранее Вячеслав Володин в телеграм-канале своих сторонников в Саратове отметил, что правительству области надо брать ответственность на себя и заканчивать эксперименты с концессионерами. Исходя из ситуации, связанной с городским водообеспечением и нареканиями жителей в адрес КВС (ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»), организация ненадлежаще исполняет предусмотренные концессионным соглашением обязательства. На прошлой неделе без холодной воды остались около 200 тысяч саратовцев.