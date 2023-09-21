В Саратове откроется логистический комплекс сетевых магазинов

В Саратове на базе складского комплекса «Лидер» откроется логистический центр одной из федеральной сети магазинов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщила пресс-служба областного правительства.

Комплекс «Лидер» расположен на территории Саратовской области вблизи федеральных и региональных транспортных магистралей, соединяющих Казахстан (и Центральную Азию) с центром и югом России, Европой.

Инвестиционным проектом предполагается строительство здания площадью 13 тысяч квадратных метров к лету 2024 года. Объём вложений – более 1 млрд рублей. Открытие данного комплекса позволит создать 180 рабочих мест.

Помещение будет укомплектовано современным оборудованием для хранения продуктов питания. Проблем с его поставкой нет – оно отечественного производства.

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