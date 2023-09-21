Под Саратовом бывший сотрудник СТО обворовал работодателей

В Энгельсе бывший сотрудник СТО обворовал работодателей (фото: Архив КП)

Энгельсскими полицейскими по горячим следам раскрыта кража со станции технического обслуживания. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает региональное ГУ МВД. Известно, что 20 сентября в полицию обратился владелец СТО и сообщил о крупной краже. Неизвестный похитил комплект зимней резины, мотоциклетный шлем, шуруповерт, гайковерт, аккумуляторную батарею, автомобильный усилитель, 8 музыкальных колонок, сабельную пилу, музыкальный усилитель и музыкальный сабвуфер. Общий ущерб от действий неизвестного составил 345 000 рублей.

Полицейские завели уголовное дело о краже в крупном размере. Оперативниками был задержан 37-летний житель Энгельса - бывший сотрудник организации. Похищенное имущество злоумышленник успел сдать в комиссионный магазин. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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