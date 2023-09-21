В Саратовской области увековечили имя погибшего в СВО Руслана Кузбакова (фото: министерство по делам территориальных образований области)

На здании общеобразовательной школы села Давыдовка Пугачевского района открыли мемориальную доску, увековечивающую память военнослужащего Руслана Кузбакова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает министерство по делам территориальных образований области.

В этой школе Руслан Казиолович окончил 9 классов, обучение продолжил в СОШ №3 города Пугачева. После окончания обучения проходил срочную службу. В октябре 2022 года был призван для дальнейшего прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Службу проходил в должности командира взвода.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Руслан Кузбаков награждён орденом Мужества посмертно.

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