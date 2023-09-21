Контрафактной пиротехнике хотят перекрыть выход на рынок Саратовской области

Заседание государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (фото: Министерство промышленности и энергетики области)

Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин в формате ВКС принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает правительство области. Под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, контрольно-надзорных ведомств. Одной из главных тем заседания стал контроль за производством и распространением пиротехнической продукции.

- Очевидно, что здесь любые нарушения требований безопасности несут прямую угрозу жизни людей. При этом пожары отличаются большой площадью распространения огня, и невозможностью его локализовать до полного выгорания. За контроль на этом направлении отвечает сразу несколько ведомств. И здесь важно синхронизировать действия надзорных органов, - отметил Денис Мантуров.

В Саратовской области пиротехнику не производят. При этом учтено порядка 90 объектов хранения и реализации пиротехнических изделий.

Меры противодействия поступлению контрафакта прорабатываются. В частности, решено подготовить проекты о проведении профилактических визитов надзорных органов. Это коснется организаций, занимающихся производством, испытанием, хранением и утилизацией пиротехнических изделий IV и V классов и не имеющих при этом лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

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