Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Фото: ПривЖД

На железнодорожных переездах в Саратове и Энгельсе прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!». Её организовали активисты совета молодежи Саратовского региона ПривЖД.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий были выбраны железнодорожные переезды, расположенные в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова и с улицей Маяковского в городе Энгельсе. Каждые сутки через данные объекты проезжают около 30 тыс. автомобилей и 147 поездов. Переезды оборудованы звуковой и световой сигнализацией, полуавтоматическими шлагбаумами и устройствами заграждения.

Молодые железнодорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и последствиях столкновений с железнодорожным подвижным составом. Всем участникам акции раздали тематические листовки.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Фото: ПривЖД