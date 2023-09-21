В Саратове на Новоузенской в ДТП погиб водитель грузовика

Во Фрунзенском районе Саратова произошло смертельное ДТП (фото: областная служба спасения)

Во Фрунзенском районе на улице Новоузенская у дома №180 «Б» водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Сообщение об аварии поступило в 10:23 в 10:23 в службу «112».

В результате ДТП погиб мужчина. Спасателям областной службы спасения пришлось деблокировать тело погибшего при помощи гидравлического инструмента.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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