Саратовский регоператор за две недели расставил более 200 контейнеров для ТКО

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжает активно развивать систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов в регионе, устанавливая новые контейнеры. С начала сентября в населенных пунктах области было расставлено более 200 новых контейнеров объемом 1,1 куб. метров.

Замена пришедших в негодность контейнеров и установка новых способствуют оптимизации процесса сбора ТКО и устранению переполнения на площадках, где ранее не хватало контейнеров. На данном этапе особое внимание уделено городу Энгельс и новому строящемуся микрорайону Солнечный-2 в Саратове, где фиксируется рост мусорообразования и требуются дополнительные контейнерные мощности.

Кроме того, в сентябре новые контейнеры появились в селах Золотостепновского и Любимовского муниципальных образований Советского района области. Благодаря этому населенные пункты полностью перешли на цивилизованный контейнерный сбор отходов.

Напомним, что замена контейнерных мощностей и обновление парка специальной техники является частью программы саратовского регоператора по развитию коммунальной инфраструктуры. Совместно с подрядчиками в Саратовской области планируется установить по итогам текущего года более 3 тыс. контейнеров. Сама расстановка контейнеров осуществляется строго по согласованию с районными и поселковыми администрациями, что позволяет учитывать особенности и потребности каждого конкретного района.