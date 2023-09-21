Скоростной трамвай в Саратове: Бусаргин дал указания по поводу «тройки»

В первую очередь чиновник поручил коллегам устроить мониторинг пассажиропотока

В связи с предстоящим закрытием 3-го трамвайного маршрута в Саратове губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал несколько распоряжений. Напомним, «тройку» планируют закрыть 1 октября.

В первую очередь чиновник поручил коллегам устроить мониторинг пассажиропотока. Губернатор уверен, что это позволит свести к минимуму неудобства для горожан на период реконструкции трамвайной линии.

Бусаргин предложил рассмотреть возможность организации автобусов по параллельным трамвайному ходу улицам либо выделить полосу под дублирующий автобусный маршрут.