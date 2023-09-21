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НовостиОбщество21 сентября 2023 5:25

В Саратове больше всего браков заключили во Дворце бракосочетаний

Самый популярный у молодоженов - Дворец бракосочетаний Саратова
Светлана Курышева
Дворец Бракосочетаний Саратова

Дворец Бракосочетаний Саратова

Дворец бракосочетаний Саратова лидирует по числу зарегистрированных браков. Об этом сегодня, 21 сентября сообщает управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.

В период с 8 по 14 сентября текущего года органами ЗАГС области был зарегистрирован 1561 акт гражданского состояния, из них 380 − о заключении брака. По числу зарегистрированных браков на первом месте по популярности - Дворец бракосочетаний Саратова. В указанный период отношения там узаконили 62 пары. Второе место с результатом 56 зарегистрированных браков занял отдел ЗАГС по городу Энгельс и Энгельсскому району. Среди районов Саратова лидирует Ленинский, там мужем и женой стали 39 пар. На одну пару меньше зарегистрировали в Балаково, в котором на свет появились 38 семей.

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