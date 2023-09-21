В ДТП на Лесокомбинатской в Энгельсе пострадали четыре человека

ДТП в Энгельсе на ул. Лесокомбинатская (фото: облспас)

В Энгельсе Саратовской области сегодня утром произошло ДТП. Об этом сообщает областная служба спасения.

В 7.49 в службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Лесокомбинатская столкнулись «девятка» и Nissan. В результате аварии пострадал 19-летний водитель «Лады». Также получили травмы 27-летний мужчина, 33-летняя женщина и 11-летний ребенок, ехавшие в иномарке.

Все они были госпитализированы; на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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