Бензин АИ-95 в Саратовской области самый дорогой в ПФО

В Саратовской области вновь подорожал бензин ( фото: архив КП)

В Саратовской области не прекращается рост средних цен на разные виды топлива. Росстат опубликовал соответствующие данные за 11-18 сентября.

В регионе средняя цена за литр бензина – 53,94 рубля, на предыдущей неделе цена составляла 53,69 рубля. Это выше средней стоимости по Приволжскому федеральному округу на 14 копеек. Самый распространенный АИ-92 подорожал на 13 копеек - 51,64 рубля.

Подорожали все виды топлива. Литр АИ-95 сейчас самый дорогой среди регионов ПФО. Он стоит 56,87 рубля, средняя цена по округу – 54,72 рубля. Ближайший «конкурент» по высокой стоимости– Марий Эл. Там литр 95-го стоит 56,86 рубля.

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