«Движения Первых» Саратовской области собрали более 8800 книг для детей ЛНР

акция «Книга другу» от Движения Первых

1 июня активисты Движения Первых запустили Всероссийскую акцию «Книга другу» для пополнения книжных фондов и обучения детей Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

За время действия акции «Книга другу» Первые Саратовской области собрали для школьников Луганской Народной Республики около 7000 художественной и образовательной литературы, учебных и справочных сборников, научных и научно-популярных материалов, а для малышей – обучающие книжки, сказки и раскраски. В сборе книг принимали участие 41 районСаратовской области. 19 сентября в Луганскую Народную Республику отправилась уже четвертая партия с более чем с 1800 книгами.

В книги были вложены фирменные закладки Движения Первых, на которой каждый даритель написал её новому обладателю слова пожелания и частичку своей души.

Акция «Книга другу» не заканчивается. Прямо сейчас Первые всей Саратовской области дочитывают свои книги, чтобы поделиться ими с ребятами из ЛНР.

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