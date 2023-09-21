В Саратове смягчат ограничения после энтеровируса

В Саратовской области возобновят работу бассейнов для взрослых (фото: Архив КП)

Правительство Саратовской области, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, смягчило меры профилактики, введенные 25 августа в связи с распространением энтеровирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В регионе возобновляется работа бассейнов для взрослого населения, разрешаются индивидуальные тренировки для членов сборных команд области по водным видам спорта.

Кроме того, управление Роспотребнадзора официально согласовало проведение в Саратове Всероссийского первенства по автомногоборью.

- Соревнования, участие в которых примут спортсмены из 37 регионов, пройдут с 24 по 28 сентября на Театральной площади. До организаторов также доведены требования по профилактике распространения вирусных заболеваний, - сообщил губернатор.

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