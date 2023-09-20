В зоне СВО погибли два саратовских бойца 94-го полка

Телеграм-канал Александра Янкловича «Твои Герои, Саратов! ZOV» опубликовал сводку за 20 сентября. По имеющейся информации в саратовском 94-м есть раненные. Данных по ним пока нет.

Погибли два саратовских бойца - младший сержант Владимир К.К. 82 года рождения и младший сержант Евгений Н.Л. 86 года рождения - боец находился на лечении в госпитале Ростова. Врачи сделали всё возможное, но ранения были несовместимые с жизнью.

97 полк, 98 полк, 99 полк, 91 противотанковый дивизион «Дельфин», «Волгари»- без происшествий и без потерь, 72 бригада ПТУР - все стабильно, без потерь; 72 бригада 1 дивизион - продолжает наносить огневое поражение противнику; 83 полк - прилёт кассетным боеприпасами по огневым позициям. Без потерь. Сегодня отличились ребята с ХМАО, подтвердили поражение цели. Отличившиеся вчера представлены к ведомственным наградам.

- Шиханы - сегодня у парней был сложный день. Были прилёты, но все уцелели. Мы уже неоднократно говорили, что "Солнцепёки" - истинный кошмар для нашего врага. И за уничтоженную установку Киев платит большие премии. Но наши парни настоящие воины-профессионалы! Берегут и себя и технику. Земляки, так держать. Гордимся вами! – сообщают «Твои Герои, Саратов! ZOV»

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