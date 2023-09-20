Минобраз Саратовской области: На карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 20 школ региона

По состоянию на 20 сентября 2023 года в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты 1 детский сад и 20 школ региона

Министерство образования Саратовской области выступило с заявлением по поводу карантина в школах региона по причине ОРВИ и гриппа. В ведомстве уточнили, что распространяемая на фейковых аккаунтах сосцетей информация о тотальном закрытии территориальных образовательных учреждений не соответствует действительности.

В министерстве рассказали о циркулирующей в интернет-пространстве публикации о якобы закрытии 650 школ на карантин с переходом на дистанционное обучение. "Данное сообщение является недостоверным. В Саратовской области в общей сложности 653 школы. По состоянию на 20 сентября 2023 года в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты 1 детский сад и 20 школ региона. Частично закрыты 2 группы в 2-х детских садах и 400 классов в 92-х школах", - заявили чиновники.

Они призвали звонить в пресс-служу министерства образования Саратовской области, чтобы получать достоверную информацию. Телефон: 8 (8452) 49-19-55.