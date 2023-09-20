В Саратовской области 40% населения старше 60 (фото: архив КП)

Сегодня, 20 сентября, на заседании Саратовской облдумы предложили реализовать мероприятия, направленные на увеличение продолжительности жизни старших поколений.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в регионе проживают 326 013 человек старше 60 лет и 136 719 человек старше 70 лет. Средняя продолжительность жизни в регионе на сегодняшний день составляет 72,85 лет.

В соответствии с этим, с этого года для пожилых граждан, особенно для маломобильных будут предусмотрены сиделки - в регионе запускают пробный проект по созданию института специалистов по уходу на дому. Саратовской областной Дума выделила на это 34,8 миллиона рублей.

- Средства пойдут на организацию системы ухода – персонал, его обучение, приобретение технических средств реабилитации, - комментирует министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

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