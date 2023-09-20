Глеб Пускепалис: будет учреждена стипендия имени Сергея Пускепалиса студентам театрального вуза из Саратова

"Будет правильным, если мы учредим стипендию его имени ребятам, которые учатся в вузе, в котором он получил первое высшее актерское образование", - пояснил Глеб Пускепалис

Самые талантливые студенты театрального института Саратовского государственной консерватории будут получать стипендию имени заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Инициативу проявил сын Сергея Витауто - актер и режиссер Глеб Пускепалис. Об этом он сообщил на мемориальном мероприятии, состоявшемся в Саратове у дома, где жила семья Пускепалисов.

Собравшимся почтить память отца в годовщину его гибели Глеб сообщил, что на мысль учредить именную стипендию Сергея Пускепалиса для студентов Саратовского театрального института его натолкнул опыт отца, который некогда учредил стипендию студентам ГИТИС Мастерской Сергея Женовача, с которым Сергей Витауто учился у великого Петра Фоменко. "В ГИТИСе папа получил второе высшее. Будет правильным, если мы учредим стипендию его имени ребятам, которые учатся в вузе, в котором он получил первое высшее актерское образование", - пояснил Глеб Пускепалис.

Напомним, что Сергей Пускепалис погиб ровно год назад, 20 сентября. На трассе в Ярославской области Ford Transit, в котором он находился, оказался на встречной полосе после касательного столкновения с грузовиком, и врезался в фуру. Сегодня пришедшие почтить память Сергея Витауто увидели обновленную мемориальную доску актеру на доме №45 по улице Сакко и Ванцетти в Саратове. На нее нанесен орден Мужества, которым президент России Владимир Путин наградил нашего земляка (посмертно).