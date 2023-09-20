В Энгельсе мужчина получил тяжкие травмы на производстве

Энгельсским следственным отделом по факту нарушения требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью рабочего, заведено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Известно, что 12 марта 2023 года из-за технического дефекта оборудования в котельной, расположенной в одной из организаций Энгельса, произошел хлопок скопившейся в помещении газовоздушной смеси. В результате произошедшего сторож получил телесные повреждения.

В ходе уголовного судопроизводства, допрошен подозреваемый – директор организации. На данный момент осуществляется деятельность по сбору и закреплению доказательств.

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