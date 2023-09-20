В Саратове появится четыре новых табло с видеокамерами. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно карточке заявки, на четырех саратовских улицах появятся интеллектуальные табло с камерами видеонаблюдения. ГКУ Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» заказывает работы по размещению дорожных информационных табло с видеокамерами интеллектуальной транспортной системы.

На работы понадобится 1,9 миллиона рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Табло должны быть размещены до 5 декабря этого года по следующим адресам:

— Московское шоссе (в районе дома № 109, между Песчано-Уметской и Восточной);

— Вольский тракт (в районе дома № 2ж и поворота на ТЭЦ-5);

— Усть-Курдюмское шоссе (в районе № 15, между Зональным и Гусельским мостом);

— Ново-Астраханское шоссе (в районе дома № 67В).