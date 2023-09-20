Энтеровирус: в Саратове для взрослых смягчат ограничения

Фото: Работа бассейнов для совершеннолетних саратовцев возобновляется

Работа бассейнов для совершеннолетних саратовцев возобновляется. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин на заседании координационного штаба.

Среди взрослых наблюдается снижение числа заболевших энтеровирусной инфекцией. По этой причине принято решение возобновить работу бассейнов для совершеннолетних. Также, вновь будут разрешены индивидуальные тренировки для членов сборных команд области по водным видам спорта.

Кроме того, Роспотребнадзор официально согласовал проведение всероссийского первенства по автомногоборью в Саратове. Соревнования пройдут с 24 по 28 сентября на Театральной площади. Участие примут спортсмены из 37 регионов.

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