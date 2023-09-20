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НовостиОбщество20 сентября 2023 15:53

Мария Усова: необходимо найти механизм поддержки чистоты на улицах

Депутат облдумы высказалась по законопроекту о благоустройстве придомовых территорий
Источник:kp.ru
По мнению Усовой, закон позволит муниципалитетам разрабатывать правила благоустройства, исходя из современных реалий

По мнению Усовой, закон позволит муниципалитетам разрабатывать правила благоустройства, исходя из современных реалий

Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор "КП-Саратов" Мария Усова в своем телеграм-канале "Колонка издателя" высказалась о прошедшем сегодня, 20 сентября, заседании регпарламента.

- На сегодняшнем заседании областной Думы нашел поддержку депутатов законопроект, направленный на благоустройство территорий населенных пунктов нашей области. Его внесли депутаты из Балашовского района, входящие в границы моего избирательного округа. Авторы инициативы поясняют, что разработка документа была направлена на то, чтобы улицы наших городов и сёл были комфортны для проживания. Большинство депутатов облдумы с этим согласились и закон принят. Но не обошлось и без тех, кто против. Казалось бы, почему?

- Как привить гражданам ответственность за прилегающую к домам территорию? К сожалению, приходится признать, что для многих граница их дома или работы заканчивается на пороге. Но это неправильно, наши дворы, улицы возле дома тоже должны выглядеть красиво. И речь здесь не об общественных территориях, уборка которых остается за муниципалитетами. Но и там каждую весну неравнодушные горожане, а вместе с ними и депутаты областной Думы выходят на субботники.

- Когда у жителей частного сектора или владельцев коммерческой недвижимости нет возможности самим навести порядок на улице перед домом - необходимо найти механизм поддерживать чистоту. Здесь с каждым будут работать индивидуально. На это и направлен закон, который позволит муниципалитетам разрабатывать правила благоустройства, исходя из современных реалий, - высказалсь координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», депутат регионального заксобрания Мария Усова.