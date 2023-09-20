Мария Усова: необходимо найти механизм поддержки чистоты на улицах

По мнению Усовой, закон позволит муниципалитетам разрабатывать правила благоустройства, исходя из современных реалий

Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор "КП-Саратов" Мария Усова в своем телеграм-канале "Колонка издателя" высказалась о прошедшем сегодня, 20 сентября, заседании регпарламента.

- На сегодняшнем заседании областной Думы нашел поддержку депутатов законопроект, направленный на благоустройство территорий населенных пунктов нашей области. Его внесли депутаты из Балашовского района, входящие в границы моего избирательного округа. Авторы инициативы поясняют, что разработка документа была направлена на то, чтобы улицы наших городов и сёл были комфортны для проживания. Большинство депутатов облдумы с этим согласились и закон принят. Но не обошлось и без тех, кто против. Казалось бы, почему?

- Как привить гражданам ответственность за прилегающую к домам территорию? К сожалению, приходится признать, что для многих граница их дома или работы заканчивается на пороге. Но это неправильно, наши дворы, улицы возле дома тоже должны выглядеть красиво. И речь здесь не об общественных территориях, уборка которых остается за муниципалитетами. Но и там каждую весну неравнодушные горожане, а вместе с ними и депутаты областной Думы выходят на субботники.

- Когда у жителей частного сектора или владельцев коммерческой недвижимости нет возможности самим навести порядок на улице перед домом - необходимо найти механизм поддерживать чистоту. Здесь с каждым будут работать индивидуально. На это и направлен закон, который позволит муниципалитетам разрабатывать правила благоустройства, исходя из современных реалий, - высказалсь координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», депутат регионального заксобрания Мария Усова.