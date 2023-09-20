фото: Володин.Саратов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ценах на горюче-смазочные материалы. Видео опубликовано в телеграм-канале сторонников председателя ГД РФ «Володин.Саратов».

В Государственной Думе во время национального доклада Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева вопрос роста цен на ГСМ был озвучен Председателем Госдумы.

В ходе обсуждения Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ.

— К нам обращаются и фермеры, и руководители сельхозпредприятий, губернаторы. Мы ставим этот вопрос на каждодневный мониторинг и контроль — как идет работа по снижению стоимости на ГСМ, с тем чтобы наши сельхозпроизводители доубрали то, что в полях стоит, и досеяли, — заявил Вячеслав Володин.

Спикер парламента отметил, что от этого зависит продовольственная безопасность страны.