фото: Володин.Саратов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ценах на горюче-смазочные материалы. Видео опубликовано в телеграм-канале сторонников председателя ГД РФ «Володин.Саратов».
В Государственной Думе во время национального доклада Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева вопрос роста цен на ГСМ был озвучен Председателем Госдумы.
В ходе обсуждения Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам вести ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ.
— К нам обращаются и фермеры, и руководители сельхозпредприятий, губернаторы. Мы ставим этот вопрос на каждодневный мониторинг и контроль — как идет работа по снижению стоимости на ГСМ, с тем чтобы наши сельхозпроизводители доубрали то, что в полях стоит, и досеяли, — заявил Вячеслав Володин.
Спикер парламента отметил, что от этого зависит продовольственная безопасность страны.