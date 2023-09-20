Ранил, убил: суд оправдал самооборону балаковца

Фото: В Балаково поход в гости обернулся для мужчины уголовным делом

В Балаково поход в гости обернулся для мужчины уголовным делом. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов №1».

Инцидент произошел 18 июня текущего года. Мужчина находился в гостях у знакомого, где между ними произошла ссора. Попытки горожанина покинуть квартиру разозлили владельца дома – агрессор повалил гостя, угрожая зарезать. Мужчина сумел перехватить нож и ранил нападавшего в плечо, после чего снова направился к выходу. К конфликту присоединился второй горожанин. Агрессор использовал для драки деревянную палку, при этом целился непосредственно в голову.

Осознав реальную угрозу жизни, балаковец схватил нож и ударил оппонента в плечо и грудь, от чего тот скончался. После этого хозяин жилища набросился на мужчину с палкой и вызвал полицию.

Против гостя завели уголовные дела, но в суде его поведение признали необходимой самообороной. Пока приговор не вступил в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.