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Саратовские депутаты поддержали инициативу уборки жителями придомовой территории. Об этом стало известно сегодня, 20 сентября, в ходе заседания Саратовской областной Думы.

Собрание депутатов Балашовского района в лице Нины Шехматовой выдвинуло на рассмотрение законопроект, согласно которому следует закрепить размер территории благоустройства муниципальных образований. Для многоквартирных домов участки будут составлять в районе 10 метров, для частных жилых домов – не более 5 метров. По словам Шехматовой, подобная практика сложилась в ряде субъектов РФ.

Цель законопроекта – обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по словам Шехматовой, закон позволит более качественно следить за уборкой, содержанием и использованием прилегающей территории.

Шехманову поддержал депутат Алексей Кольцов (фракция «ЕР»). По его словам, благоустройство населенных пунктов является приоритетной задачей органов МСП, и органы местного самоуправления могут сами установить границы прилагаемой территории.

Инициатива вызывала бурное обсуждение среди депутатов заксобрания, депутаты Александр Анидалов, Владимир Есипов (оба-КПРФ), Станислав Денисенко (ЛДПР) — выступили против, поддержали инициативу Дмитрий Полулях, Александр Бурмак и Александр Блатман («ЕР»). По словам Блатмана, муниципалитеты сами обратились в облдуму с просьбой дать им инструмент регулирования.

Александр Бурмак развеял опасения, заявив, что, асфальтировка дорог, опиловка деревьев, остается в ответственности муниципалитета.

— А почему жители не должны принимать участие в благоустройстве своего города. Почему сейчас вы считаете это из ряда вон выходящим? Муниципалитет сам установит пределы, — высказался Бурмак.

Законопроект был поддержан большинством депутатов.