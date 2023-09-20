Фото: В Саратове на «Молочке» ДТП спровоцировало многокилометровые пробки
В Саратове на «Молочке» ДТП спровоцировало многокилометровые пробки. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Авария произошла примерно в 15:30. На пересечении улиц Окольная и Танкистов столкнулись «Газель» скорой помощи и «семерка».
ДТП послужило причиной серьезного затора на улице Танкистов.
Как сообщили в Госавтоинспекции, на место уже приехали инспекторы ДПС. В ближайшее время движение восстановится.
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