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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 12:40

В Саратове на «Молочке» ДТП спровоцировало многокилометровые пробки

«Газель» и «семерка» столкнулись на пересечении улиц Окольная и Танкистов
Нарина Балаян
Фото: В Саратове на «Молочке» ДТП спровоцировало многокилометровые пробки

Фото: В Саратове на «Молочке» ДТП спровоцировало многокилометровые пробки

В Саратове на «Молочке» ДТП спровоцировало многокилометровые пробки. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 15:30. На пересечении улиц Окольная и Танкистов столкнулись «Газель» скорой помощи и «семерка».

ДТП послужило причиной серьезного затора на улице Танкистов.

Как сообщили в Госавтоинспекции, на место уже приехали инспекторы ДПС. В ближайшее время движение восстановится.

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