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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:37

В Саратове ввели ограничения из-за проведения земляных работ

В Саратове перекроют движение на Песчано-Уметской
Источник:kp.ru

По ул. Песчано-Уметской вводится режим временного ограничения движения транспорта. Об этом в срочном порядке сообщает мэрия Саратова.

В связи с обработкой участков земной поверхности, в целях безопасности будет заблокировано движение на дорогах по ул. Песчано-Уметской на пересечении с Песчано-Уметским проездом.

Ограничение будет длится с 22.00 20 сентября и до 06.00 21 сентября.

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