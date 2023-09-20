В Саратове ввели ограничения из-за проведения земляных работ

По ул. Песчано-Уметской вводится режим временного ограничения движения транспорта. Об этом в срочном порядке сообщает мэрия Саратова.

В связи с обработкой участков земной поверхности, в целях безопасности будет заблокировано движение на дорогах по ул. Песчано-Уметской на пересечении с Песчано-Уметским проездом.

Ограничение будет длится с 22.00 20 сентября и до 06.00 21 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.