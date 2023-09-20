Лада Мокроусова: необходимо обеспечить перевозку пассажиров из Ленинского района

В ходе обсуждения вопроса с перевозчиками было решено запустить новые маршрутки (фото: телеграм-канал Лады Мокроусовой)

На совещании в Саратовской областной думе была затронута проблема с транспортом в связи с закрытием трамвая №3.

В ходе обсуждения вопроса с перевозчиками было решено запустить новые маршрутки, которые смогли бы довозить саратовцев из Ленинского района до центра города.

- В настоящее время ведется подготовка к закрытию трамвая №3 в рамках предстоящих мероприятий по реконструкции трамвайной сети. О сроках остановки трамвая по данному маршруту, альтернативных видах транспорта и путях объезда саратовцам будет сообщено заблаговременно, - комментирует глава Саратова, Лада Мокроусова.

К тому же, планируется проведение тренировок для перевозчиков, обеспечивающих движение альтернативных автобусных маршрутов.

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