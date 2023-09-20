В центре Саратова началась подготовка к посадке деревьев

В Саратове на улице Московская уже во всю идет подготовка к замене зеленых насаждений. Об этом информирует администрация Саратова.

В октябре планируется поэтапная замена деревьев, с высадкой более 100 крупномерных саженцев клена остролистного. При этом старые, но здоровые насаждения сохранят. На это губернатор Саратовской области, Роман Бусаргин, выделил более 8 миллионов рублей.

На сегодняшний день на улице Московской и Вольской уже начались соответствующие работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.